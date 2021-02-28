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رامز جلال يهنئ ياسر جلال بمناسبة مسلسل "ضل راجل"

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان رامز جلال، على تهنئة شقيقه الفنان ياسر جلال على مسلسله الجديد "ضل راجل" الذي يشارك في سباق دراما رمضان المقبل 2021.

حيث نشر "رامز" البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلا: "بسم الله ماشاء الله، الف الف مبروك يا أخويا الغالي، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

مسلسل "ضل راجل" يشارك في بطولته كل من ياسر جلال، نرمين الفقي، أنعام سالوسة، نور، محمود عبد المغني، رنا رئيس، احمد حلاوة، خالد أنور، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ويجسد ياسر جلال شخصية محامٍ يسكن في إحدى المناطق الشعبية، لكن لديه فضول في الوصول للقمة، فيبدأ التقرب من رجال الأعمال كي يتولى المسئولية القانونية لهم.
رامز جلال يهنئ ياسر جلال بمناسبة مسلسل "ضل راجل"
رامز جلال يهنئ ياسر جلال بمناسبة مسلسل "ضل راجل"
رامز جلال يهنئ ياسر جلال بمناسبة مسلسل "ضل راجل"
رامز جلال يهنئ ياسر جلال بمناسبة مسلسل "ضل راجل"

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