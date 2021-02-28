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نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الأخبار المتداولة بشأن وفاة طالب بجامعة الأزهر اليوم الأحد، خلال الامتحانات، أمر عار من الصحة، ولا يرقى عن كونه إشاعة مغرضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أحد الطلاب أبلغ أن درجة حرارته مرتفعة، ويشتبه في إصابته بكورونا، ونقل إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن حرارة الطالب انخفضت، وحاليًا في انتظار نتيجة مسحة كورونا.

وأردف أنه لا يوجد تكدسات في المدن الجامعية كما كان من قبل، لما فرضته الإجراءات الاحترازية الحالية نتيجة أزمة كوورنا، موضحا أن أطباء جامعة الأزهر يتابعون الحالة الصحية للطلاب ويتم عزل أي طالب ترتفع حرارته.

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