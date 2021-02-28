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"الديهي": مصر قامت بدور رائد في منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تكثر في المناطق الفقيرة، وأكثر من يتعرض للإتجار بالبشر هم النساء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك 40 مليون يتعرضون للإتجار بالبشر حول العالم.

وأكد، أن مصر قامت بدور رائد في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهذا إجراء حقوقي 100%، معقبًا: "كان نفسي ألاقي تعليق من أدعياء حقوق الإنسان حول ما قامت به مصر في مجال منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحريات الدينية، وما منح للمرأة والمعاقين والشباب والفئات الاولى بالتمييز الإيجابي".

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