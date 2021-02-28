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وزير الثقافة الأسبق: سياسية "أردوغان" قائمة على الصدمة والبلطجة

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الأمن التركي احتل جامعة القاهرة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجامعة في عام 2013 أثناء حكم الإخوان، وتراجع الأمن المصري بصورة كبيرة في هذه الفترة، وشيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب لم يكن له مكان، وجلس في مكان لا يليق بمكانة شيخ الازهر.

وتابع "عرب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الاحد، أن السفير التركي قام بزيارته ومعه بعض المسؤولين لإقامة مدرسة تركية في مصر لتعليم اللغة التركية كلغة أساسية، مشيرًا إلى أن السفير التركي تحدث معه بأن تركيا تسعى لافتتاح مدرسة في كل محافظة فيمصر.

ولفت إلى أن سياسية "أردوغان" قائمة على الصدمة سواء في سوريا او العراق، وهذه السياسية أشبه بسياسية هلتر خلال الحرب العالمية، وسياسته في البحر المتوسط كنات أقرب إلى البلطجة.

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