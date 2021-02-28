انفوجراف انفوجراف Advertisements تفاصيل انطلاق جائزة المبدع الصغير الأحد 28/فبراير/2021 - 09:20 م Advertisements تفاصيل انطلاق جائزة المبدع الصغير أخبار تهمك هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟ منذ أقل من ساعتين عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ 18 دقيقة عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان منذ ساعة عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض منذ حوالي 6 ساعات تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو) منذ أقل من ساعة عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ حوالي 3 ساعات مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري منذ أقل من ساعة بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ منذ حوالي 13 ساعة "الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل! منذ حوالي 6 ساعات وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ يوم فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ يوم مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ يوم عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان منذ حوالي 5 ساعات Advertisements