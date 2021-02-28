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خيري رمضان ناعيًا يوسف شعبان: حكاية وقصة فنية ستحكى ومسيرته بها 130 مسلسل (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي خيري رمضان، أن الفنان يوسف شعبان مسيرة حافلة من العطاء والتاريخ الفنى، مشيرا إلى أن الفنان الراحل له 130 مسلسل خلال فترة علمه بمجال الفن، مقدمًا العزاء على وفاة الفنان.

واضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن يوسف شعبان اُصيب بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" بلبنان، مؤكدًا أنه حكاية وقصة يجب أن تحكى.

وأشار إلى أن الراحل قدم أعمال فنية كثيرة جدًا ما بين مسلسلات وأفلام، ولها الكثير من المسلسلات القديمة مع عبدالحليم حافظ، ذاكرا أن نقابة المهن التمثيلية نعت الفنان بعد وفاته.

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