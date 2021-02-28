الأهلي ينتزع فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش بثنائية "أجاي"

قاد النيجيري جونيور أجاي فريقه الأهلي لتحقيق فوز قاتل على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم طلائع الجيش أولا عن طريق أحمد سمير من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة 26، ونجح جونيور أجاي في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 32 بضربة رأسية متقنة، ثم عاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني للمارد الأحمر والنقاط الثلاث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

الشوط الأول

البداية القوية في المباراة كانت من جانب فريق طلائع الجيش حيث مرر عمرو جمال كرة بينية رائعة إلى المنطلق من الخلف أحمد سمير وضعه منفردًا بمحمد الشناوي ليسددها سمير ويتصدى لها حارس مرمى الأهلي ببراعة ويُنقذ فريقه من هدف محقق مع حلول الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

بدأ الأهلي رويدًا رويدًا بالدخول في أجواء المباراة بعد الربع ساعة الأولى حيث سدد حسين الشحات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16 لكن محمد بسام حارس فريق طلائع الجيش تصدى لها وأبعدها عن منطقة جزاء فريقه.

ومرر عمرو السولية تمريرة بينية رائعة إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء لكن الأخير لم يتمكن من السيطرة على الكرة وتخرج إلى ركلة مرمى كادت من الممكن أن تُشكل خطورة على دفاعات الطلائع لو نجح الشحات في استغلالها.

وسقط بدر بانون على أرضية ملعب المباراة دون تدخل من أحد ليتدخل الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة ويتلقى المدافع المغربي العلاج ثم يعود ويستكمل اللقاء مع الدقيقة 20.

وحصل جونيور أجاي لاعب الاهلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعدما قام بعركلة أحمد هاني ظهير أيمن فريق الطلائع المنطلق من الخلف بعدما قطع الكرة في وسط الملعب ليحتسب محمود البنا ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء محمد الشناوي ليسددها أحمد سمير داخل الشباك محرزا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 26.

بعد الهدف الأول للطلائع بدأ لاعبو الفريق الأحمر في شن الغارات الهجومية على مرمى طلائع الجيش حيث انطلق محمد مجدي أفشة من وسط الملعب لكن تصويبته مرت بسلام على محمد بسام.

وفي الدقيقة 32 مرر محمد مجدي أفشة الكرة عرضية رائعة على رأس جونيور أجاي الذي وضعها ببراعة وإتقان داخل الشباك معلنا هدف التعادل للأهلي لم ينجح محمد بسام حارس طلائع الجيش في التعامل معها وتسكن الشباك.

وحصل عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله باليد في وجه أيمن أشرف الذي تلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي بالأهلي وعاد مرة أخرى لاستكمال اللقاء.

وتهيأت الكرة على حدود منطقة الجزاء لحمدي فتحي في الدقيقة 38 الذي سدد كرة قوية ذهبت في أحضان الحارس محمد بسام ليسقط أحمد علاء مدافع طلائع الجيش داخل أرضية الملعب ويتلقى العلاج ثم يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على مستوى النتيجة لكنها شهدت حصول حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته لمحمد ناصف، لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

مع بداية هذا الشوط وضحت رغبة الأهلي في إحراز الهدف الثاني حيث حصل محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها محمود وحيد داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بسلام على مرمى محمد بسام حارس مرمى الضيوف ثم عرضية أخرى من جونيور أجاي مرت بعيدة عن المرمى.

وسقط عمرو السولية متوسط ميدان الأهلي بعد احتكاك باليد من محمد ناصف ظهير أيسر فريق طلائع الجيش لكنه قام واستكمل المباراة.

وفي الدقيقة 55 راوغ جونيور أجاي عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش ليمرر الكرة بينية عالية لمحمد شريف لكنها وصلت لمحمد بسام حارس الضيوف.

وأجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تغييران في صفوف فريقه في الدقيقة 57 بإشراك فرانك ستيفين وإسلام محارب بدلا من مصطفى جمال وإبراهيما كونيه، ليلعب أحمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويسقط محمد الشناوي على الأرض متألمًا بعد تدخل من عمرو جمال في رأس حارس الأهلي ويدخل الجهاز الطبي الذي قام بعلاج الحارس الدولي.

وطالب النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي بركلة جزاء بعدما ارتطمت تصويبته داخل منطقة الجزاء بيد مدافع طلائع الجيش لكن محمود البنا حكم اللقاء طالب باستئناف اللعب.

ورمى بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي بأول أوراقه الهجومية من على مقاعد البدلاء بعدما قرر الدفع بالثنائي طاهر محمد طاهر والكونغولي والتر بواليا في الدقيقة 63 بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف لتنشيط الناحية الهجومية.

وفرض الأهلي سيطرته بالطول والعرض على مجريات اللقاء فيما اعتمد لاعبو فريق طلائع الجيش على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 69 انطلق النيجيري جونيور أجاي من الناحية اليمنى بعدما قطع الكرة من وسط الملعب ومرر كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء ليُقابلها محمد مجدي أفشة برأسية علت عارضة محمد بسام في محاولة هجومية للفريق الأحمر.

وقرر موسيماني اللجواء لدكة البدلاء مرة أخرى في الدقيقة 74 بالدفع بمحمود كهربا بدلا من حسين الشحات الغائب الحاضر لتنشيط خط هجومه في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء.

وسدد أحمد هاني الظهير الأيمن لطلائع الجيش كرة قوية في الدقيقة 75 من على حدود منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ثم يُجري عبد الحميد بسيوني ثالث تغييراته بالدفع بناصر منسي بدلا من عمرو جمال.

وحصل الدولي المغربي بدر بانون على البطاقة الصفراء الرابعة في المباراة مع حلول الدقيقة 79 بعدما لمس الكرة بيده ليحتسبها حكم اللقاء محمود البنا ضربة حرة وينفذها محمد ناصف دون خطورة على دفاعات الأهلي، ليسدد بعدها والتر بواليا كرة رأسية لكنها وصلت سهلة في يد محمد بسام حارس الضيوف.

ومرر أحمد سمير أخطر لاعبي طلائع الجيش عرضية أرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الأهلي لكن محمد الشناوي تألق فيها وتصدى للكرة وأبعدها عن مرماه في واحدة من الهجمات الخطيرة لأصحاب القميص الأحمر.

وحصل الأهلي على ركلة جرة مباشرة في الدقيقة 84 نفذها محمد مجدي أفشة لكن أحمد علاء مدافع طلائع الجيش تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي فريقه من هدف ثان في الدقيقة 85 بعدما تصدى لانفراد ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش، ليُجري بعدها عبد الحميد بسيوني رابع تغييراته بالدفع بإسلام جمال بدلا من أحمد سمير في تغيير دفاعي للحفاظ على نتيجة المباراة.

وتلقى والتر بواليا في الدقيقة 87 كرة عرضية من الناحية اليمنى لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد بسام حارس الطلائع وتضيع فرصة حمراء للتسجيل، ثم يعود نفس اللاعب ويهدر فرصة أخرى برأسه بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر.

واحتسب حكم اللقاء محمود البنا 5 دقائق كوقت بدل من الضائع نجح جونيور أجاي في إحراز الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة الأولى منه، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة محتلا المركز الثاني، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.