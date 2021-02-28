"الديهي" عن خصم 30% من رواتب الموظفين: "نواجه حرب شعواء"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن بطاقات ميزة منحة محترمة بقرار محترم من البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية تتيح للموظف تحصيل ثلث راتبه مقدمًا لحين نزول الراتب؛ لتوفير احتياجاته.



وتابع "الديهي"، أننا نواجه حرب شعواء، ولساني يعجز عن التعليق، معقبًا: "ميزة متاحة لجميع العاملين لاستخدامها لو كانت بواسطة كان تم انتقادها".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة نفت ما أثير حول خصم 30% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة الراتب المقدم على بطاقات ميزة.