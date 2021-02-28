نابولي يفوز على بينيفينتو بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق نادي نابولي الفوز على ضيفه بينيفينتو 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.









على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المهاجم البلجيكي درايز ميرتنز (ق34).









وفي الدقيقة (66) أضاف المهاجم ماتيو بوليتانو الهدف الثاني للفريق، مؤكداً فوزه بنقاط المباراة الثلاث.









وشهدت الدقيقة (81) حالة طرد لمدافع نابولي كاليدو كوليبالي، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.









وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 25 نقطة في المركز الـ16.