Advertisements

نابولي يفوز على بينيفينتو بثنائية في الدوري الإيطالي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق نادي نابولي الفوز على ضيفه بينيفينتو 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.


على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المهاجم البلجيكي درايز ميرتنز (ق34).


وفي الدقيقة (66) أضاف المهاجم ماتيو بوليتانو الهدف الثاني للفريق، مؤكداً فوزه بنقاط المباراة الثلاث.


وشهدت الدقيقة (81) حالة طرد لمدافع نابولي كاليدو كوليبالي، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.


وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 25 نقطة في المركز الـ16.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري

منذ أقل من ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة

هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

09:01 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات