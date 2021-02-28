الصحة: 50 ألف تقدموا حتى الآن بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لتلقي لقاح كورونا

قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن حصيلة التسجيل منذ بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع الالكتروني وصلت على 50 ألف طلب تسجيل، واصفًا هذه النسبة بالمبشرة.



وأضاف "عبد الفتاح" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن التسجيل متاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سواء عمليات القلب أو مرضى الأورام أو الفشل الكلوي.



وأشار إلى أن من لم يتوافر لديه إمكانية للتسجيل عبر الموقع الالكتروني يمكنه التوجه إلى أقرب مركز طبي له من أجل التسجيل لتلقي اللقاح، موضحًا أن دخول هذه الأعداد عبر الموقع خلال 21 ساعة وتحمل هذه الكثافات المرتفعة هو مؤشر جيد.



وأكد أن جميع اللقاحات التي تم تطويرها وحصلت على ترخيص الطوارئ المصرية هي لقاحات آمنة وفعال 100%، لافتًا إلى أن من قام بالتسجيل قد يتلقى رسالة في بداية الأسبوع المقبل بالمركز واليوم والموعد لتلقي اللقاح حتى لا يكون هناك أي زحام في أماكن تلقي اللقاحات.





