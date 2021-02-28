Advertisements

الصحة: 50 ألف تقدموا حتى الآن بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لتلقي لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن حصيلة التسجيل منذ بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع الالكتروني وصلت على 50 ألف طلب تسجيل، واصفًا هذه النسبة بالمبشرة.

وأضاف "عبد الفتاح" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن التسجيل متاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سواء عمليات القلب أو مرضى الأورام أو الفشل الكلوي.

وأشار إلى أن من لم يتوافر لديه إمكانية للتسجيل عبر الموقع الالكتروني يمكنه التوجه إلى أقرب مركز طبي له من أجل التسجيل لتلقي اللقاح، موضحًا أن دخول هذه الأعداد عبر الموقع خلال 21 ساعة وتحمل هذه الكثافات المرتفعة هو مؤشر جيد.

وأكد أن جميع اللقاحات التي تم تطويرها وحصلت على ترخيص الطوارئ المصرية هي لقاحات آمنة وفعال 100%، لافتًا إلى أن من قام بالتسجيل قد يتلقى رسالة في بداية الأسبوع المقبل بالمركز واليوم والموعد لتلقي اللقاح حتى لا يكون هناك أي زحام في أماكن تلقي اللقاحات.


أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 7 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ثلث ساعة

مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة

هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

منذ ساعتين

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

09:01 م

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات