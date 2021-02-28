انفوجراف انفوجراف Advertisements أهم تصريحات وزيرة الصحة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأحد 28/فبراير/2021 - 09:32 م Advertisements أهم تصريحات وزيرة الصحة أمام الجلسة العامة للبرلمان أخبار تهمك هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟ منذ أقل من ساعتين عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض منذ حوالي 6 ساعات بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ منذ حوالي 13 ساعة وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ يوم عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ حوالي 3 ساعات تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو) منذ أقل من ساعة عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان منذ حوالي 5 ساعات مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري منذ أقل من ساعة عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ 18 دقيقة عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل! منذ حوالي 6 ساعات "الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ساعتين و 27 دقيقة مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ يوم عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان منذ ساعة عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات منذ حوالي 7 ساعات فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ يوم Advertisements