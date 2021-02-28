الكاظمي: سنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أنه سيحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين، وأشار إلى إصداره توجيهات عسكرية بمنع استخدام السلاح في التظاهرات.

وقال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني، إن "الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة أهمية حماية المتظاهرين".

وأضاف: "لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات".

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن "حكومته انبثقت من وضع خاص ويجب ألا نكرر الأخطاء السابقة، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بإجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية أو الحق العام".

وتابع الكاظمي: "تم منح اللجنة التحقيقية العليا أسبوعا واحدا لكشف الحقائق لما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية، كما اتخذنا قرار إقالة المحافظ لكي نبعث رسالة إلى أهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول".