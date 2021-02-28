ليلى علوي تنعي الراحل يوسف شعبان عبر "فيس بوك"





أعربت الفنانة ليلى علوي، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "يس بوك".



حيث نشرت "علوي"، صورة له وعلق على الصورة قائلة: " وداعا الفنان القدير يوسف شعبان، ذو البصمة القوية بالسينما والدراما والمسرح.. فقدنا فنان عظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وتوفي الفنان القدير يوسف شعبان، اليوم الأحد، عن عمر 90 عاما متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس التاجي "كوفيد 19" الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.



يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

