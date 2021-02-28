Advertisements

الحكومة: إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار واستجبنا لـ90% من المطالب (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزراية التي اجتمعت اليوم نتج عنه قرارت مهمة كاستجابة للشارع المصري، واستجاب الحكومة للشارع من خلال تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لأخر ديسمبر لحين الانتهاء من دراسة التعديلات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم الفصل بين تسجيل العقارات ودفع ضريبة التصرفات العقارية، حيث إن أي مشتري لعقار لن يُطلب منه سداد ضريبة التصرفات العقارية، والأمر أصبح منوط بوزارة المالية، التي ستقوم بتحصيل الضريبة.

وأوضح أنه تم الفصل بين تسجيل العقار وإدخال المرافق، متابعًا: "إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار"، مؤكدًا أنه تم الاستجابة لـ90% من مطالب المواطنين.

أخبار تهمك

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

09:01 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات