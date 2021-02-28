الحكومة: إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار واستجبنا لـ90% من المطالب (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزراية التي اجتمعت اليوم نتج عنه قرارت مهمة كاستجابة للشارع المصري، واستجاب الحكومة للشارع من خلال تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لأخر ديسمبر لحين الانتهاء من دراسة التعديلات.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم الفصل بين تسجيل العقارات ودفع ضريبة التصرفات العقارية، حيث إن أي مشتري لعقار لن يُطلب منه سداد ضريبة التصرفات العقارية، والأمر أصبح منوط بوزارة المالية، التي ستقوم بتحصيل الضريبة.



وأوضح أنه تم الفصل بين تسجيل العقار وإدخال المرافق، متابعًا: "إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار"، مؤكدًا أنه تم الاستجابة لـ90% من مطالب المواطنين.