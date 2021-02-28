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سعاد صالح: أوافق بشدة على إثبات ولد الفراش ولكن أخشى أن يفتح باب الشر

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنها توافق على إثبات نسب طفل الفراش، ولكنها تخشى أن يفتح ذلك باب الشر، خاصة أن الفقهاء اختلفوا في تفسير الفراش، فالحنفية قالوا: نسب الفراش يتحقق بمجرد عقد الزواج، حتى إذا لم يحدث وطأ، وإذا اخذنا بهذا الرأي، فقد تدعي أي امرأة بأن نجلها من أي زوج، حتى إذا لم يحدث وطء، أما الشافعية، فتحدثوا: بأن نسب الفراش يتحقق إذا توفرت امكانية الوطء.

وأضافت "صالح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إنها ترى ان تحليل البصمة الوراثية تقفل الباب الشر تمامًا، لأنها تقوم على اليقين في فتح بابا النسب، لافتة إلى أن الإسلام ليس ضد العلم، طالما لا يتصادم مع الشر.

ولفتت أستاذ الفقه المقارن، إلى أن العلم هو اليقين، والأخذ بالحديث الذي ينص على أن نسب الطفل للفراض هو الظن، واليقين مقدم على الظن.

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