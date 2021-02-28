عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

حيث نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



