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عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:43 م
الفجر الفني
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أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة الممثلين، وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، مساء اليوم.
حيث نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
يذكر أن أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.
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