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"الديهي": لأول مرة في تاريخ مصر يتم اعتبار الجامعات أمن قومي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستعراض جهود استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، فضلًا عن مستجدات المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً الجامعات الحكومية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم اعتبار الجامعات المصرية على اختلاف توجهاتها أمن قومي؛ لكونها مصنع تفريغ الرجال والمواطن المؤهل لسوق العمل.

وتابع، أن هناك 425 مشروع يتم تنفيذهم في 27 جامعة بتكلفة 35 مليار جنيه، مشددًا على أن مصر من علمت الإقليم القراءة والكتابة، ونريد إعادة سمعة التعليم المصري والخريج المصري لسابق عهدها.

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