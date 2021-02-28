Advertisements

الوداد يكتسح كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق الوداد البيضاوي فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وارتفع رصيد الوداد، الذي توج باللقب عامي 1992 و2017، إلى ست نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما سبق أن تغلب 1 / صفر على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية بالمجموعة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه حوريا كوناكري الغيني.

في المقابل، تجمد رصيد كايزر تشيفز عند نقطة واحدة في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

وافتتح محمد أوناجم المعار من الزمالك، التسجيل للوداد في الدقيقة السابعة، فيما أضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي بثنائية بيضاء.

واصل الوداد سيطرته على اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما أضاف التنزاني سايمون مسوفا الهدف الثالث في الدقيقة 86، قبل أن يسجل يحيى جبران الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، حصل على إثرها راماهلوي مفاهليلي على بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

كان من المقرر أن تجرى المباراة بالمغرب في 13 شباط/فبراير الحالي، غير أن اللقاء تأجل إلى اليوم بعدما رفضت السلطات المغربية استقبال كايزر تشيفز، في ظل إجراءاتها الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعد انتشار السلالة الجديدة من الفيروس بجنوب أفريقيا، ليتقرر نقل المباراة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو.

أخبار تهمك

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ يوم

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري

منذ أقل من ساعة

هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

09:01 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات