الوداد يكتسح كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا

حقق الوداد البيضاوي فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وارتفع رصيد الوداد، الذي توج باللقب عامي 1992 و2017، إلى ست نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما سبق أن تغلب 1 / صفر على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية بالمجموعة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه حوريا كوناكري الغيني.





في المقابل، تجمد رصيد كايزر تشيفز عند نقطة واحدة في المركز الثالث بترتيب المجموعة.





وافتتح محمد أوناجم المعار من الزمالك، التسجيل للوداد في الدقيقة السابعة، فيما أضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي بثنائية بيضاء.





واصل الوداد سيطرته على اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما أضاف التنزاني سايمون مسوفا الهدف الثالث في الدقيقة 86، قبل أن يسجل يحيى جبران الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، حصل على إثرها راماهلوي مفاهليلي على بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني.





كان من المقرر أن تجرى المباراة بالمغرب في 13 شباط/فبراير الحالي، غير أن اللقاء تأجل إلى اليوم بعدما رفضت السلطات المغربية استقبال كايزر تشيفز، في ظل إجراءاتها الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعد انتشار السلالة الجديدة من الفيروس بجنوب أفريقيا، ليتقرر نقل المباراة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو.