مدرب الأهلي يوجه رسالة هامة للجماهير بعد الفوز على الطلائع

اعترف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة.

وقال قمصان في تصريحات له :"مباراة فيتا كلوب هامة جدا لنا في البطولة وجميع المباريات في إفريقيا صعبة للغاية".

وأضاف :"لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على إسعاد جماهير النادي الأهلي وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وتابع :"أريد أن أذكر الجماهير بأننا في الموسم الماضي من البطولة مرينا بنفس الظروف ونجحنا في حصد اللقب".

وأشار :"نحمد الله أن الأمور في البداية وإن شاء الله نصحح ما فاتنا في الفترة الماضية".





واختتم برسالة إلى جماهير الأهلي :"أعرف جيدا أنكم غاضبين من الفريق ولكن أنتم السند للفريق ونريد أن تبقوا في ظهر الفريق كالعادة ومؤازرين في كل الأوقات وسنبذل أقصى جهد من أجلكم".