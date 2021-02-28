انفوجراف انفوجراف Advertisements تعرف على اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بلائحة "مجلس الشيوخ" الأحد 28/فبراير/2021 - 09:52 م Advertisements تعرف على اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بلائحة "مجلس الشيوخ" أخبار تهمك "الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ساعتين و 32 دقيقة عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان منذ ساعة عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل! منذ حوالي 7 ساعات مجلس الوزراء يكشف 3 قرارات هامة بشأن قانون الشهر العقاري منذ أقل من ساعة وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ يوم فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ يوم عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات منذ حوالي 7 ساعات بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ أقل من نصف ساعة تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو) منذ أقل من ساعة هل يستحق ميسي الطرد أمام أشبيلية ؟ منذ ساعتين عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض منذ حوالي 6 ساعات مدرب الأهلي يوجه رسالة هامة للجماهير بعد الفوز على الطلائع منذ 17 دقيقة Advertisements