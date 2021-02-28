وفاة عمدة عمّان عقل بلتاجي متأثرا بكورونا

أعلن أمين العاصمة الأردنية عمان يوسف الشواربة، الأحد، وفاة، أمين عمان السابق عقل بلتاجي متأثرا بكورونا.

وكتب الشواربة عبر "تويتر": "بصادق مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل قامة وطنية كبيرة وعمدة عمان السابق، الأخ الكبير المرحوم عقل بلتاجي، رحمه الله، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشغل بلتاجي مناصب عدة مرموقة خلال مسيرته، منها، عضو مجلس الأعيان حتى 2013، ورئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، ومستشار الملك في الديوان الملكي الهاشمي ورئيس مجلس المفوضين، ووزير للسياحة والآثار.