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حسن يوسف عن يوسف شعبان:" كان ظريف ودمه خفيف" (خاص)

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان حسن يوسف عن حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة متأثرًا بفيروس كورونا

وقال الفنان حسن يوسف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"أن علاقته بالفنان الراحل يوسف شعبان لم تكن علاقة صداقة قوية، لكنها كانت علاقة قائمة على المحبة والاحترام، مُضيفًا:"كان زميلي في معهد الفنون المسرحية كان نفس الدفعة بس فصل تاني، وعلاقتي بيه كانت عادية مش صديقي ولكنه زميلي، بس زميل عزيز، والعلاقة بينا  أثناء التصوير بنكون جيدة ولما ينتهي التصوير كل واحد بيروح لحاله، لكنها كانت طيبة ومحترمة، وعلى الصعيد الشخصي كان إنسان ظريف ودمه خفيف ".

وتابع حسن يوسف قائلاً :"كان ممثل قدير، عملنا مع بعض "للرجال فقط" كان عامل دور الشرير اللي بيوقع بينا وبين سعاد حسني ونادية لطفي، كان مميز جدًا في أدائه لأدوار الشر اللي كان بيعملها، وممنساش دوره في" معبودة الجماهير" و" زقاق المدق".

وكشف حسن يوسف عن كواليس آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل يوسف شعبان، مُضيفًا :"آخر مرة التقينا كان في حفل التكريم اللي كان معمولي في قناة النيل للدراما سنة ديسمبر ٢٠٢٠، كان لقاء جميل".

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