رئيس المركز القومي للسينما ينعي الراحل "يوسف شعبان"









نعي السيناريست "محمد الباسوسي" رئيس المركز القومي للسينما الفنان العظيم يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز ال ٩٠ عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.





وذكر الباسوسي أنه قد رحل عن عالمنا اليوم عملاق الدراما و صاحب البصمة المميزة في تاريخ السينما المصرية النجم الكبير يوسف شعبان. واضاف أن الأعمال الفنية التي قدمها الراحل طوال مشواره الفني بمثابة التراث الذي أثري تاريخ السينما المصرية.





و تقدم الباسوسي بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.





جدير بالذكر أن يوسف شعبان بدأ مسيرته التمثيلية بالعمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية، وكانت أول بوابة له في التمثيل عندما رشحه المخرج هنري بركات للمشاركة في بطولة فيلم «في بيتنا رجل» إنتاج عام 1964.



