Advertisements

رئيس المركز القومي للسينما ينعي الراحل "يوسف شعبان"

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


نعي السيناريست "محمد الباسوسي" رئيس المركز القومي للسينما الفنان العظيم يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز ال ٩٠ عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.

وذكر الباسوسي أنه قد رحل عن عالمنا اليوم عملاق الدراما و صاحب البصمة المميزة في تاريخ السينما المصرية النجم الكبير يوسف شعبان. واضاف أن الأعمال الفنية التي قدمها الراحل طوال مشواره الفني بمثابة التراث الذي أثري تاريخ السينما المصرية.

و تقدم الباسوسي بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته. 

جدير بالذكر أن يوسف شعبان بدأ مسيرته التمثيلية بالعمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية، وكانت أول بوابة له في التمثيل عندما رشحه المخرج هنري بركات للمشاركة في بطولة فيلم «في بيتنا رجل» إنتاج عام 1964.

وقدم الفنان الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية لنحو 50 عاماً، كما كان نقيباً للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003.

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يوجه رسالة هامة للجماهير بعد الفوز على الطلائع

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير أمام طلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات

منذ 41 دقيقة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات