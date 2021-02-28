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انطلاق عرض مسلسل أحمد فهمي "قارئة الفنجان" 12 مارس

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حدد القائمين عن مسلسل «قارئة الفنجان» للفنان أحمد فهمي يوم 12 مارس المقبل موعدا لبداية عرض المسلسل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتصدر أحمد فهمي البوستر التشويقي للمسلسل وخلفه باقي صناع العمل الذي يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم باسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

ويجسد أحمد فهمي في المسلسل دور المهندس المعماري "سلام"، الذي يدخل الأحداث دون قصد منه، ويتحول فجأة إلى طرف في الأحداث، وهو الذي يحاول حل اللغز في المسلسل.

 ويراهن مؤلفه السيناريست إياد صالح على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية، عن طريق التشويق في أحداث العمل منذ الحلقة الأولى.

«قارئة الفنجان» مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال "ابلكيشن" لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

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