أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير أمام طلائع الجيش

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بهدفين مقالل هدف.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة للغاية وقوية جدا أمام منافس قوي".

وتابع :"واجهنا خصما قويا للغاية وكان يخلق الكثير من الفرص ونحن أيضا والمباراة كانت صعبة نوعا ما ولكن في النهاية نحن حققنا الفوز وهو الأهم".

وواصل :"من الصعب جدا العودة من الخسارة في بطولة إفريقيا والشعور الخاص لم يكن بها انضباط لكن اللاعبون حاربوا حتى النهاية".

وأوضح :"سجلنا هدفين ونجحنا في الحصول على الثلاث نقاط وهو الشيء الأهم في المباراة".

وعن تالق محمد الشناوي قال :"عندما تكون المباراة صعبة تحتاج للاعبين الكبار والشناوي كان رائعا ولم يكن في هذا اللقاء فقط ولكن في كأس العالم للأندية وعندما يحتاجه الفريق لإنقاذه فبكل تأكيد يتواجد وهو يمتلك شخصية كبيرة".

وأوضح :"مجرى المباراة كان صعبا للغاية، وقمنا بتغيير طاهر محمد طاهر من أجل إحراز الهدف الثاني وقمنا بإعادة محمد أفشة بجوار عمرو السولية وزيادة الناحية الهجومية وحاولنا الفوز بالمباراة وهو ما حدث".

وزاد :"في مباراة اليوم استعدنا 5 لاعببين غابوا عن مباراة سيمبا التنزاني واليوم استعدنا الأجنحة مثل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات".

وعن سبب عدم إشراك أليو ديانج قال :" ديانج يشارك في جميع المباريات وكان أساسيا في مباراة سيمبا التنزاني وهو عنصر أساسي".

واستطرد :"عمرو السولية لاعب مميز للغاية وأسطوري وحمدي فتحي لاعب في منتخب مصر وبالتالي أليو ديانج لاعب جيد هو الأخر".

وأوضح :"نحن نستخدم الكرات الثابتة في التسجيل ولكن هذا الموسم سجلنا الكثير من الأهداف منها أكثر من الموسم الماضي، نحن نتقدم وبشكل أفضل".

وأشاد بأجاي قائلا :"اليوم جونيور أجاي سجل هدفين وهو لاعب مميز ونحن نحتاج إليه ليس لتسجيله هدفين ولكن نحتاج للجميع".

وأشار :"لم نقدم مستوى جيد للغاية في مباراة اليوم وكان لدينا بعض الإخفاقات وكنا نخاف من الخسارة والأهم أننا حصدنا الثلاث نقاط بهدفين".

وأردف :"شخصية النادي الأهلي والفرق الكبيرة أنه عندما تتلقى هدفا تنجح في التسجيل وتحقق الفوز".

واختتم :"هذا الجيل من اللاعبين نجح في الذهاب لمونديال الأندية وحصل على الميدالة البرونزية وفاز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث، لا شئ يبقى ثابت وهناك متغيرات فلا يمكن لأحد أن يبقى جيدا طول الوقت.. انظروا إلى ليفربول".