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عمرو دياب و حمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت أنغامي اليوم ٢٨ فبراير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الاغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر فبراير في مصر ، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر ، المغرب وتونس.

و قد تصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.
اما ادهم نابلسي وجوزيف عطيه فقد تصدرا القوائم في لبنان و السعوديه هم ومحمد المجذوب واياد طانوس.
و من الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك و أخواتي في الصدارة ايضاً. 
و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد و زوهير الباهوي الصداره و ذلك منذ صدورها في يناير الماضي، و في تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من البومه الجديد روميو.      

توب 5 مصر

١- يا أنا يا لاء
عمرو دياب 

٢- فاضي شوية
حمزة نمرة

٣- شكراً
عمرو دياب

(٤- فكك (مع عنبة
دبل زوكش

٥- محسود
عمرو دياب


توب 5 لبنان 

١- فاضي شوية
حمزة نمره
٢- طبيعي
جوزيف عطية

٣- حضل احبك
عصام نجار 

٤- الحب الحب
محمد المجذوب
٥- تعيش وتاكل غيرا

اياد طنوس

توب 5 السعودية

١- فاضي شوية
حمزة نمرة

٢- يا أنا يا لاء
عمرو دياب 

٣- شكراً
عمرو دياب

٤- حان الآن
أدهم نابلسي

٥- اخواتي(مع شحتة كاريكا و زوكش)
الصواريخ

توب 5 المغرب 

١- لوجه التاني
سعد لمجرد وزهير البهاوي

٢- مغيّر
إل غراندي طوطو

Tgv٣-    
الفردة

٤- حالي يا حالي
Inkonnu

Validé٥- 
الفردة

توب 5 العراق

١- قسمتي
مسلم

٢- فاضي شوية
حمزة نمرة

٣- يا أنا يا لاء
عمرو دياب

٤- نموت يامدلل سويه
اوراس ستار

٥- يشبهك قلبي
اصيل هميم

توب 5 تونس 

١- بلوندا
تاتي جي 13

٢- فاضي شوية
حمزة نمرة

٣- ترينو
تاتي جي 13

٤- ليلة باردة
تاتي جي 13

٥- عربوش
نوردو

توب 5 الجزائر

١- عشقك كريمينال
جليل باليرمو


Bizzare٢- 
Trap King & Djalil Palermo

٣- لوجه التاني
سعد لمجرد وزهير البهاوي

٤- عالم تاني
مو ميلانو

٥- زيدني عشقاً
شاب وحيد

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