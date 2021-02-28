عمرو دياب و حمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير









نشرت أنغامي اليوم ٢٨ فبراير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الاغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر فبراير في مصر ، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر ، المغرب وتونس.





و قد تصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.

اما ادهم نابلسي وجوزيف عطيه فقد تصدرا القوائم في لبنان و السعوديه هم ومحمد المجذوب واياد طانوس.

و من الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك و أخواتي في الصدارة ايضاً.

و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد و زوهير الباهوي الصداره و ذلك منذ صدورها في يناير الماضي، و في تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من البومه الجديد روميو.





توب 5 مصر





١- يا أنا يا لاء

عمرو دياب





٢- فاضي شوية

حمزة نمرة





٣- شكراً

عمرو دياب





(٤- فكك (مع عنبة

دبل زوكش





٥- محسود

عمرو دياب









توب 5 لبنان





١- فاضي شوية

حمزة نمره

٢- طبيعي

جوزيف عطية





٣- حضل احبك

عصام نجار





٤- الحب الحب

محمد المجذوب

٥- تعيش وتاكل غيرا





اياد طنوس





توب 5 السعودية





١- فاضي شوية

حمزة نمرة





٢- يا أنا يا لاء

عمرو دياب





٣- شكراً

عمرو دياب





٤- حان الآن

أدهم نابلسي





٥- اخواتي(مع شحتة كاريكا و زوكش)

الصواريخ





توب 5 المغرب





١- لوجه التاني

سعد لمجرد وزهير البهاوي





٢- مغيّر

إل غراندي طوطو





Tgv٣-

الفردة





٤- حالي يا حالي

Inkonnu





Validé٥-

الفردة





توب 5 العراق





١- قسمتي

مسلم





٢- فاضي شوية

حمزة نمرة





٣- يا أنا يا لاء

عمرو دياب





٤- نموت يامدلل سويه

اوراس ستار





٥- يشبهك قلبي

اصيل هميم





توب 5 تونس





١- بلوندا

تاتي جي 13





٢- فاضي شوية

حمزة نمرة





٣- ترينو

تاتي جي 13





٤- ليلة باردة

تاتي جي 13





٥- عربوش

نوردو





توب 5 الجزائر





١- عشقك كريمينال

جليل باليرمو









Bizzare٢-

Trap King & Djalil Palermo





٣- لوجه التاني

سعد لمجرد وزهير البهاوي





٤- عالم تاني

مو ميلانو





٥- زيدني عشقاً