خالد جلال ينعى الراحل يوسف شعبان

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الفنان الكبير يوسف شعبان الذي وافته المنية اليوم.





وقال "جلال"، لقد ترجل اليوم أحد فرسان الفن المصري عن جواده، تاركا إرثا فنيا كبيرا في السينما والمسرح والتلفزيون.





وأضاف جلال، لقد كان يوسف شعبان صاحب تأثير كبير في الحياة الفنية سواء من خلال أعماله الفنية التي تمكن من أن ترسخ في وجدان المشاهدين منذ بدايته في حقبة الستينيات عبر السينما والمسرح، ثم تألقه في الدراما التلفزيونية ومشاركته في العمل الوطني الهام رأفت الهجان والعديد من الأعمال الاجتماعية التي مست مشاعر الجمهور. وامتد تأثير شعبان إلى العمل العام عندما شغل منصب نقيب المهن التمثيلية.



