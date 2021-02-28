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لبنان: زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية
الأحد 28/فبراير/2021 - 10:15 م
وكالات
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أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد، لمسافة تصل إلى 425 مترا.
وقال الجيش في
بيان له: "بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 6:33 ولغاية الساعة 9:05
(بحسب التوقيت المحلي للبلاد)، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو
الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425
مترا".
وأضاف أنه
"تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في
لبنان".
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