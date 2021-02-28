تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)

أصدرت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأحد، بيانا قالت فيه أنها تلقت بلاغا من غرفة عمليات المحافظة اليوم الأحد بانهيار العقار رقم 6 شارع الجداوى متفرع من شارع حمام الورشة بالمنشية.



وتابعت، توجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وفريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية، ومدير الإدارة نعمة زكي، إلى موقع العقار المنهار للمعاينة، والحصر حيث تبين أن العقار مكون من ثلاثة أدوار وصادر له قرار هدم سنة 2011 حيث أسفر انهيار العقار بوقوع ٢حالة وفاة، و2 حالة إصابة كانوا مارين بالشارع أثناء الانهيار.



واكدت أنه جاري عمل الابحاث الإجتماعية واستكمال مستندات صرف مساعده الاعاشه والوفاة والاصابه طبقا لقانون التعويضات، كما جاري عمل تدخلات من قبل مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.