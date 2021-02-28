Advertisements

تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أصدرت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأحد، بيانا قالت فيه أنها تلقت بلاغا من غرفة عمليات المحافظة اليوم الأحد بانهيار العقار رقم 6 شارع الجداوى متفرع من شارع حمام الورشة بالمنشية.

وتابعت، توجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وفريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية، ومدير الإدارة نعمة زكي، إلى موقع العقار المنهار للمعاينة، والحصر حيث تبين أن العقار مكون من ثلاثة أدوار وصادر له قرار هدم سنة 2011 حيث أسفر انهيار العقار بوقوع ٢حالة وفاة، و2 حالة إصابة كانوا مارين بالشارع أثناء الانهيار.

واكدت أنه جاري عمل الابحاث الإجتماعية واستكمال مستندات صرف مساعده الاعاشه والوفاة والاصابه طبقا لقانون التعويضات، كما جاري عمل تدخلات من قبل مديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)
تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)
تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)
تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)
تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)
تضامن الإسكندرية تعلن عن صرف مساعدات إعاشة لمتضرري عقار المنشية (صور)

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير أمام طلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات

منذ 39 دقيقة

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب الأهلي يوجه رسالة هامة للجماهير بعد الفوز على الطلائع

منذ أقل من ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 5 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات