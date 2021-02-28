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ماذا قدمت القوى العاملة لـ"صغار الصيادين" بمحافظة البحيرة؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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يواصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته بالمحافظات، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين.

وقام وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، بتسليم بوليصة تأمين لرعاية ومساندة تلك الفئة من العمالة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم ماذا قدمت القوى العاملة لهذه الفئة اليوم:-
- الهدف من تسليم البوليصة تأمين هذه الفئة من مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية
- البوليصة تغطي حوادث الوفاة أو العجز أو إصابات العمل
- في حالة الوفاة يتم تقديمها لأسرة العامل
- تسليم 11967 بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة
- تسليم 1889 بوليصة تأمين لصغار الصيادين
- منح ٤٣ مليوناً و٥٠٠ ألف جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا
- تم توفير ٤٠٠ فرصة عمل لتلك الفئة

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