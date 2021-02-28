Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي live

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

سيكون عشاق فريق ليفربول على موعد مع مواجهة قوية، من خلال مباراة ليفربول مع شيفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول اليوم 

ومن المقرر أن تقام مباراة شيفيلد يونايتد مع ليفربول في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزي الممتاز وذلك على ملعب برامول نيل معقل فريق شيفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

وتنقل قنوات بي إن سبورت 1 و2 أحداث المباراة بجانب استديو تحليلي قبل وبعد أحداثها.

 

ويبحث محمد صلاح عن هز شباك شيفيلد ليحافظ على فرصه في الحصول على الحذاء الذهبي باقتناص لقب هداف الدوري الإنجليزي خصوصا أنه يحتل الصدارة بـ17 هدفًا وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه.


يمكنكم متابعة امباراة عبر الرابط التالي مشاهدة مباراة ليفربول

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات

منذ 43 دقيقة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة هامة للجماهير بعد الفوز على الطلائع

منذ ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات