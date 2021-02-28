مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي live

سيكون عشاق فريق ليفربول على موعد مع مواجهة قوية، من خلال مباراة ليفربول مع شيفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة شيفيلد يونايتد مع ليفربول في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزي الممتاز وذلك على ملعب برامول نيل معقل فريق شيفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

وتنقل قنوات بي إن سبورت 1 و2 أحداث المباراة بجانب استديو تحليلي قبل وبعد أحداثها.

ويبحث محمد صلاح عن هز شباك شيفيلد ليحافظ على فرصه في الحصول على الحذاء الذهبي باقتناص لقب هداف الدوري الإنجليزي خصوصا أنه يحتل الصدارة بـ17 هدفًا وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه.





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