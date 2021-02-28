بث مباشر مباراة ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE

يواجه نادي ليفربول نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويحتل نادي ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي شيفيلد المركز الأخير.









وجاء تشكيل ليفربول أمام شيفيلد كالتالي:





حراسة المرمى: أدريان.





خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.









خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا.









خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني







