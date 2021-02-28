Advertisements

بث مباشر مباراة ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
يواجه نادي ليفربول نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي شيفيلد المركز الأخير.


وجاء تشكيل ليفربول أمام شيفيلد كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

 
خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.


خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا.


خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني


أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة هامة للجماهير بعد الفوز على الطلائع

منذ ساعة

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 8 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات

منذ 43 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات