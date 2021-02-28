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يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي Salah Goal

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
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أكد آندي روبرتسون الظهير الأيسر في ليفربول أنه لا يوجد فريق في العالم يستطيع التعامل مع كل هذه الإصابات التي ضربت صفوف ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحطم ليفربول الأرقام القياسية في موسم 2019-2020، لكنه ابتلي هذا الموسم بالعديد من الإصابات ما أثر على انخفاض حاد في مستواه ليصبح سادسا برصيد 40 نقطة من 25 مباراة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وافتقد ليفربول الخيارات الدفاعية بإصابة الثلاثي فيرجيل فان ديك وجو غوميز وجويل ماتيب، وحاول المدرب يورغن كلوب الاعتماد على ثنائي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون كقلبي دفاع قبل إصابتهما.

وتسببت هذه الإصابات في إجبار كلوب على إشراك 18 ثنائيا مختلفا في مركزي قلب الدفاع خلال الموسم الجاري.

وقال روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس": إذا قلت لأي فريق في العالم إنه سيعتمد على 18 ثنائيا في مركزي قلب الدفاع، فلا يوجد فريق واحد في العالم يستطيع التعامل مع هذا الموقف.

وأضاف: في المعتاد نحن نملك فيرجيل وغوميز وجويل. كان لدينا فابينيو وهندرسون، لكن الآن يلعب معنا ناتانييل فيليبس الذي لم يكن موجودا الموسم الماضي وكاباك وهو لاعب شاب وبن ديفيز المنضم من فريق من الدرجة الثانية ويحتاج إلى الوقت، وكذلك الواعد ريس وليامز بكل تأكيد كلهم يفتقرون للخبرة.

 

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