مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إن فريقه خاض مباراة صعبة اليوم أمام الأهلي ولكنه قدم مباراة كبيرة ووصل لمرمى الفريق الأحمر وأضاع فرصا كثيرة.

وأضاف في المؤتمر الصخفي عقب نهاية المباراة :"محمد الشناوي كان نجم المباراة ونحن خلقنا الكثير من الفرص وأهدرنا أهدافا محققة".

وتابع :"قمت بمنح حرية لثلاثي المقدمة ولعبت بطريقة 4-3-3 مع زيداة الطرفين ووسط المبعب وقمت بزيادة الشق الهجومي في المباراة".

وواصل :"لاعبينا كافحوا في اللقاء وقدموا مباراة كبيرة وقدمنا كل شيء في كرة القدم ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأوضح :"قمت بإجراء التغيييرات من أجل الحفاظ على نفس نسق اللعب والطريقة التي نؤدي بها المباراة".

وعن هدف الأهلي الثاني قال :"جاء من كرة مشتركة ولا أعرف مدى صحتها سواء من ضربة حرة مباشرة أم لا لكني لن أعلق عليها".

وأشار :"كافحنا على مدار الـ100 دقيقة امام فريق الأهلي وأحيي اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".

وأردف :"استفدنا من خروج حمدي فتحي من اللقاء ومنحنا أفضلية في وسط المبعب وأداء اللاعبين كانوا أفضل لكن لم نستغل الفرص التي سنحت لنا".

وزاد :"وجود 3 لاعيين من فريق في منتخب مصر أمر يسعدني جدا وبكل تأكيد هم يستحقوا التواجد مع المنتخب".

واستطرد :"البداية السيئة في الدوري صنعت الفارق معنا فأول 6 مباريات لم نحصل إلا على نقطة وحيدة ولو كنا حصلنا على نقاط أكثر كنا سنكون في مكانة أكبر".

وأوضح :"كرة القدم قاسية فلقد خسرنا المباراة في وقت قاتل جدا ولن أحمل اللاعبين أكثر من اللازم والقادم أفضل".

واختتم حديثه :"لا يمكن الحفاظ على اللعب أمام الفرق الكبيرة مثل الأهلي ومن الطبيعي أن يحدث هبوط وصعود للأداء".