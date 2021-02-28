الحكومة: تعديل قانون الشهر العقاري هدفه تحقيق مصلحة المواطنين



وأضاف: "رغم ذلك هناك أمرين تم حسمهما في إجتماع اليوم، الأمر الأول يتمثل في أن المواطن له الحق في لتسجيل الوحدة العقارية، دون أن يسأل في الضريبة العقارية، وستكون المسألة مهمة خاصة بوزارة المالية عبر الاتصال والتواصل بينها وبين من قام ببيع الوحدة، والأمر الثاني: عدم الربط بين إيصال المرافق وعملية التسجيل لن يكون كليهما مرتبطًا.



ولفت إلى أن الهدف من إجراء التعديلات على قانون الشهر العقاري، هو تحقيق مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد إجتماعًا في وقت سابق اليوم اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.



عقب السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على عقد مجلس الوزراء لاجتماعه العاجل، لمناقشة الجدل الذي أحدثه تعديل قانون الشهر العقاري.وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، إن الاجتماع جاء كاستجابة عاجلة لكافة الاصوات والمقترحات التي دارت خلال الفترة الماضية، حيث كان الهدف حل مشكلتين أولهما: أزمة الوقت الانية مع مروره سريعًا، وقبل حلول السادس من مارس، حيث كان سيطبق بالقواعد التي كانت تسبب غضب الناس.وتابع أن المشكلة الثانية التي هدف الاجتماع لحلها هو منح الوقت اللازم للتأني لإجراء تعديلات تأخذ وقتها من الدراسة، ومن ثم جاء الاتفاق في إجتماع اليوم، على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.