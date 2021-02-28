أستاذ مناعة: أمريكا تعتمد اللقاح الثالث ضد كورونا.. "يحفظ في الثلاجة العادية وسهل الإنتاج"

قال علي فطوم، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة ميتشيجن، إن لقاح جونسون آند جونسون، الذي اعتمدته أمريكا عبارة عن جرعة واحدة، ويعطي مناعة مكتسبة ضد كورونا وفعاليته تصل إلى 86 %.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكاي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم حفظه في درجة حرارة الثلاجة العالية، بعكس فايزر، وموديرنا، اللذان يحتاجان للتبريد العميق، الذي قلما يتواجد في دول العالم الثالث.



وتابع أن توزيع لقاح جونسون آند جونسون سيكون خلال يومين أو ثلاثة، وتوزيعه سهل، مشيرًا إلى أن إنتاجه سهل، ويصل إلى عشرات الملايين من الجرعات خلال شهر.



ولفت علي فطوم، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة ميتشيجن، إلى أن وجود اللقاح الثالث ضد كورونا في أمريكا يؤكد أن الولايات المتحدة تسير على الطريق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

