عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبه راحة من التدريبات بعد الفوز في مباراة اليوم الى حساب ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم إعطاء اللاعبين راحة، واستئناف التدريبات الجماعية، لتجهيز الفريق لمواجهة فيتا كلوب.

ويخوض الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الاثنين، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي We السلام.