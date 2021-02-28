Advertisements

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبه راحة من التدريبات بعد الفوز في مباراة اليوم الى حساب ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

 

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم إعطاء اللاعبين راحة، واستئناف التدريبات الجماعية، لتجهيز الفريق لمواجهة فيتا كلوب.

 

ويخوض الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الاثنين، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي We السلام.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة هامة للجماهير بعد الفوز على الطلائع

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير أمام طلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 3 ساعات

نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف حقيقة وفاة طالب أثناء الامتحانات

منذ 40 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات