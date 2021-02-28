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ضبط 81 كيلو مواد مخدرة وتنفذ 87 ألف حكماً قضائياً خلال 24 ساعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء حيث تم ضبط 181 قطعة سلاح نارى، بحوزة 153 متهم، (185) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (219) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (87136) حكم قضائي متنوع بإجمالى (6701) محكوم عليهم

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (9) متهمين، إرتكبوا (12) حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (289) قضية مخدرات بإجمالي (312) متهم، ضُبط خلالها 81 كيلو مواد مخدرة، (2012) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (46) متهم وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (24) متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (361) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (27500) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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