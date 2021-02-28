ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم خط الوسط الشاب بيدري جونزاليس أثناء مباراة الفريق مع أشبيلية في الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية بيان النادي الكتالوني الذي كشف فيه أن بيدري مصاب في أسفل الساق اليمنى وستجرى له اليوم الأحد المزيد من الفحوصات لمعرفة مدة غيابه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن المدة المتوقعة لغياب بيدري ستكون لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن غياب بيدري عن مباراة العودة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا متوقع بنسبة كبيرة.