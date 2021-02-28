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تراجع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن 1% في يناير
الأحد 28/فبراير/2021 - 10:37 م
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أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد تراجع احتياطي العملات الأجنبية واحدا بالمئة في يناير كانون الثاني إلى 10.45 مليار دينار (14.76 مليار دولار) مقارنة مع مستواه في نهاية 2020.
السياحة الأجنبية شبه متوقفة في الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.
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