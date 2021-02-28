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رابط مباشر لموقع تسجيل لقاح كورونا للحجز وطلب اللقاحات

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:33 م
موقع تسجيل لقاح كورونا
موقع تسجيل لقاح كورونا
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رابط مباشر لموقع تسجيل لقاح كورونا للحجز وطلب اللقاحات

تصدر موقع تسجيل لقاح كورونا تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تلقي الطلبات للتسجيل من قبل المستحقين.

موقع تسجيل لقاح كورونا.. رابط مباشر

وفتح موقع تسجيل لقاح كورونا أبوابه في الساعات الأولى من يوم الـ28 من فبراير الجاري، أبوابه أمام الراغبين في التتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، حيث يمكن الدخول للموقع بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

انطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة موعد انطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا ليفتح في الموعد المحدد له، ويبدأ في  تلقي طلبات الفئات المستحقة الحصول على لقاح كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا والتسجيل

وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم فتح موقع تسجيل لقاح كورونا والمقرر يوم الأحد 28 فبراير، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

انطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا في موعده

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن موقع تسجيل لقاح كورونا يتطلب إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، لتحديد أولوية الحاصلين على اللقاح.

بيانات موقع تسجيل لقاح كورونا

ولفتت زايد إلى أن موقع تسجيل لقاح كورونا سيرسل رسالة نصية  للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

الفئات المستحقة على موقع تسجيل لقاح كورونا

وطالبت وزيرة الصحة، بضرورة البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، على موقع تسجيل لقاح كورونا إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد.

قاعدة بيانات موقع تسجيل لقاح كورونا

وقالت زايد إن موقع تسجيل لقاح كورونا يستند إلى قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

وللدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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