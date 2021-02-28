"موازنة البرلمان" عن فرض رسوم 1% لنقابة المحامين لتسجيل العقارات: أمر غير قانوني

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري التي تقدم بها حزب مستقبل وطن تضمنت أمرين هامين أولهما: إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وثانيًا: تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 2005، فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية في أحد بنوده.



وتابع "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد: "عقدنا نقاش كبير بعد جمع النسبة المطلوبة للمناقشة، مؤكدًا أن هناك إتجاه كبير لدى مجلس النواب لإرجاء إنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن هناك أهمية كبرى لتسجيل الثروة العقارية في مصر، ولا أحد ينكر هذه الاهمية، لكن في ذات الوقت علينا أن نضع في حسباننا أن المواطن المصري لديه أعباء كثيرة، ودفع ثمنًا باهظًا منذ الاصلاح الاقتصادي، ومن ثم يجب أن يتم إنفاذ ذلك بما يحقق التوازن والانحياز لمصلحة المواطن ".



وأضاف: "طرحت اليوم فكرة حول رسوم المحامين التي أقرها مجلس الجمعية العمومية للنقابة بالنسبة للعقود المشهرة في الشهر العقاري، والتي تقضي بسداد ضريبة دمغة بنسبة 1% وهو أمر يحتاج لإعادة نظر، ونحن كمجلس جل إهتمامنًا في مناقشة قانون مهم مثل قانون الشهر العقاري الذي يطال، ويتصل مع قطاعات مهمة هو الاخذ في الاعتبار بالطبقات الاكثر تاثرًا وفي النهاية، لا يمكن باي حال من الاحوال أن تكون نسبة إجمالي الرسوم في مختلف الجهات نسب تصل إلى 9% ".



وشدد على أن مجلس الدولة في كثير من الاحكام والتي أفتت بعدم قانونية فرض نقابة المحامين لمثل هذه الرسوم، وكون القرار صادر عن جمعية النقابة العمومية والتي يحظر قانونها في الاساس فرض مثل هذه الرسوم ومن ثم الواقع العملي أثبت أن إستكمال منظومة الشهر العقاري لابد أن تنص على عدم تحصيل أي رسوم مقابل الاجراءات التي تقوم نقابة المحامين بالتصديق عليها".

