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التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com بطريقة سهلة
الأحد 28/فبراير/2021 - 10:44 م
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فتح موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com ، أبوابه أمام الراغبين في اتتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، والذي يمكنك الدخول له بكل سهولة عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com
وحرصاً من بوابة الفجر على صحة مجتمعنا، فسنتناول لحضراتكم في السطور القليلة التالية كيفية التسجيل في منظومة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد عبر موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com ، للفئات التي تم تحديد أولوية قبول طلبها، بسهولة ويسر.
رابط مباشر للدخول على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 3 فئات مسموح لها التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com ، وهم الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.
التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا mohpegypt.com بطريقة سهلة
أولاً: الدخول على الموقع بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
ثانياً: تحديد أي فئة تنتمي إليها.
ثالثاً: اختيار الفئة المحددة.
رابعاً: ملء البيانات ووضع الاسم والمحافظة وبيانات الاتصال.
خامساً: إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.
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