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"بني سويف" توفر 40 خدمة إدارية "أون لاين" على البوابة الإليكترونية

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اجتماع تنسيق الجهود ومتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية الذي يستهدف رفع مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، والذي يأتي تنفيذا لتوجهيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على خلفية لقائه اليوم بوفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للدفع بكافة الجهود ودعم سبل التعاون وأليات التنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

وحضر الاجتماع اللواء محمد عزي مدير عام مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس تامر رفعت مدير المشروع الخاص بالمحافظة، والمهندس محمد حمدي مسؤل الدعم الفنى بالوزارة، وداليا فيض الله رئيس اللجنة المشرفة على المشروع من المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومشرفى النظام بالمراكز، ومديري الإدارات الهندسية.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، والذي يعتبر خطوة هامة في مجال التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة ضمن مشروع قومي يشهد اشراف وتوجيهات من القيادة السياسية وتترجمها الحكومة لخطوات ومشروعات تسير بخطى سريعة ومدروسة.

وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الوضع الحالي لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بإعداد تقرير شامل يتم عرضه على المحافظ بنتائج الاجتماع، والخطوات العملية في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية رفع أية معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.

كما نوه نائب المحافظ إلى أهمية المشروع الذي يستهدف توفير أكثر من 100 خدمة من الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد،مما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري، والبيروقراطية، ويدعم جهود اللامركزية، في إطار رؤية مصر 2030، منوهًا أنه تم رفع 42 خدمة على بوابة الاليكترونية للخدمات التي توفر لأبناء المحافظة الاجراءات والخدمات والمعاملات الحكومية المطلوبة "أون لاين".

ورافق نائب المحافظ الوفد الوزاري خلال تفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، حيث تم تفقد مستوى تجهيز المركز وآلية ومنظومة العمل التي سيتم إدارة المركز من خلالها.

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