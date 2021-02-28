الكشف والعلاج بالمجان.. قوافل طبية تفحص 1832 مواطن ببني سويف



تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وكشف التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ 6 قوافل علاجية بقرى مركز الفشن "الحيبة، وأبسوج، وبسفا، وشنرا، وصالح فريد، وعزبة ماركو وأقفهص" على مدار شهر فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.



الكشف والعلاج



وأسفرت تلك القوافل عن الكشف وتقديم العلاج "بالمجان" لـ1832 حالة في العديد من التخصصات الطبية "أطفال، باطنة، رمد، عظام" بالإضافة إلى عمل 271 نظارة طبية وإجراء تحاليل لـ37 حالة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان ببني سويف.

