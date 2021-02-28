Advertisements

الكشف والعلاج بالمجان.. قوافل طبية تفحص 1832 مواطن ببني سويف

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ 6 قوافل علاجية بقرى مركز الفشن "الحيبة، وأبسوج، وبسفا، وشنرا، وصالح فريد، وعزبة ماركو وأقفهص" على مدار شهر فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

الكشف والعلاج

وأسفرت تلك القوافل عن الكشف وتقديم العلاج "بالمجان" لـ1832 حالة في العديد من التخصصات الطبية "أطفال، باطنة، رمد، عظام" بالإضافة إلى عمل 271 نظارة طبية وإجراء تحاليل لـ37 حالة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان ببني سويف.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ ساعة

الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط

منذ أقل من ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ ساعة الا ربع

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

10:46 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات