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وزير العدل: 5% من عقارات مصر مسجلة.. "ده ميصحش"

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عمرو مروان، وزير العدل، إن 5% من العقارات في مصر فقط هى المسجلة، معلقا: "ده وضع شاذ وميصحش".

وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مشكلة التسجيل بالشهر العقاري كانت الخطوات وليس الرسوم، موضحا أن هناك نوعين من التسجيل إحداهما رضائي والآخر قضائي، وتتراوح رسوم التسجيل من 500 إلى 2000 جنيه كحد أقصى.

وأضاف وزير العدل، مخاطبا المواطنين، "عملية التسجيل بالشهر العقاري أصبحت أيسر عن ذي قبل.. وخضوا التجربة بأنفسكم"، منوها بأنه لم تطرأ أي تغييرات في رسوم التسجيل بالشهر العقاري، معلقا: "على قديمه".

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