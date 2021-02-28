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السلطة التشريعية.. تعرف على المجمع المقدس مع أول انعقاد بعد كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.

المجمع المقدس اليد المُحركة للكنيسة
مرقس ناروز، مدرس علم الإدارة الكنسية، قال في تصريحات خاصة إن المجمع المُقدس هو الكيان الإداري الكبير  الذي يُحرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وبدونه لا يتم زيادة حرف او نقصان حرف على قواعد الكنيسة، فكل قرار جديد يخرج من رحم جلسات المجمع.

السلطة التشريعية
و قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية كنيسة مجمعية مش كنيسة باباوية بمعنى إن مش البابا فقط هو صاحب الرأي الأول والأخير وخلاص الكنيسة فيها مجمع مقدس.
وأضاف في تصريحات له، أنه يجمع المطارنة والأساقفة في الكنيسة القبطية ويجمع أيضا وكيلا بالقاهرة وكيل البطريركية بالإسكندرية المجمع المقدس ده هو السلطة التشريعية في الكنيسة ينعقد مرة كل سنة ويتكون من لجان متخصصة تحال إليها أوراق كثيرة عبر السنة كل اللجنة لها مقرر يبحث ويتناقش ويأخذ اصوات بعد كده تطرح الأمور في المجمع المقدس بقيادة البابا.
وتابع: "تؤخذ أصوات على بعض القرارات هذه الأصوات لازم يكون في اقتناع بعد المناقشة وبالتالي أي قرار بيطلع من المجمع المقدس عشان كده بنقول الكنيسة كنيسة مجمعية وليست باباوية".

مجمع محلي
وفي السياق ذاته قال موقع كنيسة القديس العظيم تكلا هيمانوت الحبشي للاقباط الارثوذكس، إن المجمع المقدس  هو مجمع محلي برئاسة البابا يضم الأساقفة و رؤساء الأديرة.

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