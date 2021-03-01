تعرف على اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بلائحة "مجلس الشيوخ" (انفوجراف)

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بلائحة "مجلس الشيوخ"، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.





وترصد "الفجر" من خلال "انفوجراف" 6 اختصاصات للجنة الشباب والرياضة لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية.





وتختص اللجنة بما يأتي :





- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.





- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.





- الهيئات الرياضية والشبابية.





- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي .





- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعب الرياضية.





- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.



