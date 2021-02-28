وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يترأس الإجتماع المسائي للحملة وتطعيم ٢٣٢٩٦ طفل في اليوم الأول بنسبة تغطية ٣٣.٦%

ترأس الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الإجتماع المسائي، والخاص باليوم الأول لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر وذلك بديوان عام المديرية، بحضور الدكتورة نرمين ناجى مدير الوقائى ومشرف الوزارة الدكتور محمد قابيل ومشرفي الحملة بالمحافظة.



تم خلال الاجتماع عرض تقارير العمل والتقارير الإشرافية والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الأول وذلك لكل إدارة صحية وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام الثلاثة القادمة.

وصرح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الأول بتطعيم ٢٣٢٩٦ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ٣٣.٦ %، مشيرًا إلي أن الفرق الطبية يبلغ عددها ٢٤٠ فريق بواقع ٦٤ فريق ثابت بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٧٦ فريق متحرك تجوب المنازل.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.