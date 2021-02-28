الفرق بين مجمع قديسي الكنيسة والمجمع المقدس

تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.





والبعض يتسائل ما هو الفرق بين المجمع المُقدس، ومجمع القديسين الخاص بالكنيسة؟، ولمعرفة الإجابة تواصلت الفجر مع القمص روفائيل برسوم، الذي أوضح أن





المجمع المقدس

هو مجمع يتكون من مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأساقفتها الأحياء، وله حق إدارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والخروج بالقرارات اللازمة لها، والبت في كافة شؤونها سواء كانت عقيدية أو طقسية أو لاهوتية أو إيمانية أو غيره.





أما مجمع القديسين

فهو يتكون قديسي الكنيسة الذين تم الاعتراف بقداستهم، وله نوعان



النوع الأولى يُتلى داخل صلوات القداس الإلهي، وتحديدًا بعد أوشية القرابين، وكلمة أوشية هي كلمة سريانية الأصل تعني طلبة أو صلوة.

أما النوع الثاني فهو يُتلى داخل تسبحة نصف اليل تحت شعار "مجمع التسبحة".



